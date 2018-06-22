Жанна Агузарова продолжительное время не покидает пределы собственного жилища

Сегодня, 17:30 \\ Шоу-бизнес

Известная советская рок-дива прошлого века получает продукты от какого-то мужчины.

Соседи певицы Жанны Агузаровой начали тревожиться за состояние артистки. По их словам, бывшая солистка группы «Браво» уже на протяжении длительного периода не покидает стены родной квартиры. Все необходимое ей приносит никому не известный человек. «Мужчина иногда приходит, оставляет сумки под дверью. Жанна просовывает руку в проем и забирает посылку», - рассказала одна из соседок Агузаровой.

По словам другой соседки Нины Бодровой, в окнах Жанны каждый вечер видно свет. «Раньше она почти каждый день попадалась моему отцу на площадке. Всегда здоровалась, спрашивала о делах. Выглядела эпатажно, но этим никого не удивишь», - прокомментировала Нина Бодрова. Директор звезды заверил прессу, что Агузарова находится в путешествии, и у нее ничего не случилось. А слова соседей продюсер назвал очередной нелепостью.

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Автор - Антон Словацкий
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