"Настоящая поэзия": Анжелика Варум отчиталась о выходе нового альбома "На паузу"

Певица не может остановить свое творчество и отказаться от выпуска композиций. Своими эмоциями она поделилась на своей странице в Instagram.

"Эта пластинка - последняя", - вот уже несколько лет твердит себе Анжелика Варум. По её мнению, такие песни больше находят отклика в современном мире. Но всякий раз звезда находит предложения с простыми и честными текстами, которые решает исполнять. Победу одерживает философское "имеющий уши, да услышит".

Так произошло и с альбомом "На паузу". Анжелика Варум похвасталась его выходом и отчиталась о некоторых подробностях работы. Она поблагодарила своего продюсера и аранжировщика Владимира Чиняева, а также всех авторов и музыкантов, которые помогли воплотить проект в жизнь. Отдельное "спасибо" заслужили Георгий Юфа и Гоша Куценко, позвавшие Анжелику Варум петь дуэтом.

Певица не обошла вниманием и своего супруга Леонида Агутина. Она отметила, что музыкант обеспечил её произведения "настоящей поэзией" и "парадоксально полярными эмоциями". Вместе пара спела песню "На паузу", которая и озаглавила сборник.



