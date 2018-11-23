"Настоящая поэзия": Анжелика Варум отчиталась о выходе нового альбома "На паузу"
Певица не может остановить свое творчество и отказаться от выпуска композиций. Своими эмоциями она поделилась на своей странице в Instagram.
"Эта пластинка - последняя", - вот уже несколько лет твердит себе Анжелика Варум. По её мнению, такие песни больше находят отклика в современном мире. Но всякий раз звезда находит предложения с простыми и честными текстами, которые решает исполнять. Победу одерживает философское "имеющий уши, да услышит".
Так произошло и с альбомом "На паузу". Анжелика Варум похвасталась его выходом и отчиталась о некоторых подробностях работы. Она поблагодарила своего продюсера и аранжировщика Владимира Чиняева, а также всех авторов и музыкантов, которые помогли воплотить проект в жизнь. Отдельное "спасибо" заслужили Георгий Юфа и Гоша Куценко, позвавшие Анжелику Варум петь дуэтом.
Певица не обошла вниманием и своего супруга Леонида Агутина. Она отметила, что музыкант обеспечил её произведения "настоящей поэзией" и "парадоксально полярными эмоциями". Вместе пара спела песню "На паузу", которая и озаглавила сборник.
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НОВЫЙ АЛЬБОМ «На паузу». ⠀ Каждый раз я говорю себе: «Всё! Эта пластинка последняя! В этом нет больше смысла. Иные времена...» И каждый раз, услышав музыку с незатейливыми, но такими честными, во многом созвучными моей душе текстами песен, у меня просто не получается отказать себе в удовольствии и не спеть их. Дело даже не столько в удовольствии, сколько в осознании того, что если бы я не изливала в творчестве все свои радости, горести и печали, меня бы просто разорвало на части. А так хочется жить!))) В общем, перефразируя нетленное «имеющий уши, да услышит», имеющий сердце, да почувствует! Хочу сказать огромное спасибо моим авторам за то, что поделились со мной частичкой своей души. Для меня встреча с вами — подарок судьбы! Отдельное спасибо за работу над этой пластинкой моему аранжировщику и саунд-продюссеру Володе Чиняеву. Вова, в наше время найти единомышленника — ничуть не меньший подарок. Спасибо тебе! Огромное спасибо всем музыкантам, которые вложили свой талант в эту работу. Я вас обожаю! Спасибо Гоше Куценко и Георгию Юфа за то, что доверили мне женские партии в своих, на мой взгляд, лучших произведениях. Моему мужу Леониду Агутину спасибо за парадоксально полярные эмоции, за настоящую поэзию и участие в песне «На паузу». Приятного прослушивания!