"Настоящая поэзия": Анжелика Варум отчиталась о выходе нового альбома "На паузу"

НОВЫЙ АЛЬБОМ «На паузу». ⠀ Каждый раз я говорю себе: «Всё! Эта пластинка последняя! В этом нет больше смысла. Иные времена...» И каждый раз, услышав музыку с незатейливыми, но такими честными, во многом созвучными моей душе текстами песен, у меня просто не получается отказать себе в удовольствии и не спеть их. Дело даже не столько в удовольствии, сколько в осознании того, что если бы я не изливала в творчестве все свои радости, горести и печали, меня бы просто разорвало на части. А так хочется жить!))) В общем, перефразируя нетленное «имеющий уши, да услышит», имеющий сердце, да почувствует! Хочу сказать огромное спасибо моим авторам за то, что поделились со мной частичкой своей души. Для меня встреча с вами — подарок судьбы! Отдельное спасибо за работу над этой пластинкой моему аранжировщику и саунд-продюссеру Володе Чиняеву. Вова, в наше время найти единомышленника — ничуть не меньший подарок. Спасибо тебе! Огромное спасибо всем музыкантам, которые вложили свой талант в эту работу. Я вас обожаю! Спасибо Гоше Куценко и Георгию Юфа за то, что доверили мне женские партии в своих, на мой взгляд, лучших произведениях. Моему мужу Леониду Агутину спасибо за парадоксально полярные эмоции, за настоящую поэзию и участие в песне «На паузу». Приятного прослушивания!