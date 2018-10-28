Кети Топурия забыла Гуфа и пришла на GQ Super Women с другим мужчиной

Певица выглядела просто шикарно в длинном черном платье с глубоким разрезом. Она позировала для фотографов, демонстрируя длинные ноги.

В начале этой недели вся страна говорила об отношениях известной российской исполнительницы Кети Топурии и рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Было известно, что знаменитости встречались и уже даже познакомили своих детей. Тем не менее, как оказалось, об идиллии тут речи не шло. Несколько дней назад юная любовница Гуфа заявила, что он общался с ней уже на протяжении двух лет.

И вот, впервые после того, как новость об этом разлетелась по сети, Кети Топурия вышла в свет. Она появилась на мероприятии GQ Super Women. При этом, пришла она не одна. Практически все время награждения она провела с другим певцом Эмином Агаларов. Поклонники считают, что она уже забыла свои чувства к Гуфу и решила вновь попытаться найти счастье в личной жизни с другим мужчиной.