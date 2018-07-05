Кейт Миддлтон отказалась исполнять приказ королевы Елизаветы II

Кейт Миддлтон намеренно отказалась исполнять желание королевы Елизаветы II, нарушив важную королевскую традицию в день свадьбы с принцем Уильямом.

Герцогиня Кембриджская еще перед свадьбой со своим женихом показала свой непростой характер. Она наотрез не хотел исполнять протокол королевской семьи и желание самой королевы, что касалось свадебной прически. По традиции, волосы у невесты должны быть заплетенными, однако Миддлтон прямо настаивала на локоны. Принцу Уильяму тоже нравится ее любимая прическа в виде распущенных локон. Об этом пишет портал «Дни.ру» со ссылкой на документальную картину журналистки Эшли Пирсон.

Характер Кейт Миддлтон победил королевские традиции, однако стилистам удалось найти компромисс — одна часть ее волос была поднята, а другую оставили ниспадать на плечи. Королева Елизавета II постоянно следит за внешним видом жен своих внуков. Чаще всего под критику попадает супруга принца Гарри Меган Маркл. Недавно «ее величество» выдвинуло требование Меган, чтобы она срочно изменила свой стиль.