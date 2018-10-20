В поисках российского Питта Дарья Клюкина «потеряла» своё лицо

Сегодня, 16:10 \\ Шоу-бизнес

Актриса превращается в Анджелину Джоли, чтобы найти свою любовь.

Модель и актриса Дарья Клюкина стала известной после участия в пятом и шестом сезоне российской версии шоу «Холостяк». В 2018, победив в проекте, девушка стала преображаться до неузнаваемости: у неё явно изменились черты лица (увеличились губы, стали более чёткими скулы, разрез глаз – миндалевидным). В этом заслуга и пластики, и визажистов. Проблема в том, что изменились также мимика и поведение девушки. Дарья зашла слишком далеко в погоне за своим кумиром, Анджелиной Джоли, и совсем «потеряла» своё настоящее лицо.

На такие радикальные шаги девушка пошла ради амурных целей: она, словно звезда Голливуда, в поисках российского «Питта» на съёмочной площадке. После не сложившихся отношений с Егором Кридом Клюкина продолжает искать любовь среди актёров. «Главное, чтобы он был своим, принимал, уважал меня и ценил, а еще был добрым и легким на подъем» ‑ рассказала Дарья.

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Автор - Балог Анна
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