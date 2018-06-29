Павел Воля встал на колени перед женой после награждения GQ Super Women

Шоумен рассказал, как любит Ляйсан Утяшеву и действительно считает ее суперженщиной.

Накануне на официальной странице фотохостинга Instagram известного 39-летнего российского комика и резидента шоу Comedy Club Павла Воли появилась новая фотография, на которой он позирует вместе со своей женой, спортсменкой и успешной бизнес-леди Ляйсан Утяшевой. Как оказалось, вместе пара присутствовала на мероприятии награждения престижной премии GQ Super Women, где шоувумен не осталась незамеченной.

Ляйсан Утяшеву наградили в номинации "Сила внутренней красоты", так как некоторое время назад она запустила в продажу свой онлайн-курс "СуперЖенщина". Поддерживая супругу после награждения, Павел Воля встал перед ней на колени и преподнес ей букет белых цветов.

Поклонники не остались равнодушны к снимку. "Поздравляю вас, и знайте, у вас красота не только внутренняя, но и внешняя) вам должны были дать 2 премии, вторую скорее всего зажали. Счастья, здоровья вам, Паше и детям! Вы очень красивая пара)", - написали они в комментариях.