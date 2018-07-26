Анджелина Джоли и Брэд Питт прекратят "бороться" за детей ради их психологического состояния

Бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли приняли решение, что не будут бороться за право опеки над детьми, так как это им несет существенный вред. По этому они решат данную ситуацию мирным путем до начала суда.

Согласно Daily Mail, звездная пара осознала, насколько сильный стресс они создают детям, находясь в постоянной борьбе за их опекунство. Их шестеро наследников стали замкнутыми и боятся поделиться своими чувствами с папой и мамой. Это стало причиной того, что Питт и Джоли захотели мирно урегулировать вопрос о воспитании детей.

Первым на примирение пошел Брэд Питт. Он связался с экс-супругой и убедил ее, что скандалы и слухи, касающиеся их развода, сильно вредят детям. И не взирая на то, что Джоли была категорически против каких-либо прав на воспитание детей для Питта, она согласилась пойти ему навстречу. Исходя из их соглашения, один из пунктов заключает в себя разрешение на частые свидания с детьми. Дело до подписания каких-либо документов, пока что, не дошло. Они договариваются в устной форме.

Кроме опекунства, также вопрос решается по поводу деления имущества, где по-прежнему все не просто, ведь никаких документов до свадьбы они не подписывали. Напомним, что Брэд Питт хотел, чтобы все дети жили с ним в Калифорнии, однако Анджелина Джоли выступает категорически против этого желания.

Актеры встречались с 2005 года, а в 2014 стали мужем и женой. Вскоре через 2 года актриса подала на развод. У них имеется шестеро детей — самому старшему 17, младшим близнецам по 10 лет. Трое из всех являются приемными.