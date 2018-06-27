Алла Пугачева побывала на дне рождении внучки Игоря Крутого

Трехлетнюю именинницу зовут Деми Роуз. В честь ее праздника родители арендовали один из крупнейших ресторанов Москвы и устроили праздник в стиле детского мультфильма про принцесс "Холодное сердце".

Пышное празднование проходило в столице накануне. Внучка Игоря Крутого была окружена вниманием и развлекалась в кругу своих друзей. Тем не менее, на празднике присутствовали не только дети знаменитостей, но также и они сами. В числе почетных приглашенных оказалась и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Она привела с собой двоих наследников, Лизу и Гарри.

По всей видимости, продюсер щедро материально посодействовал тому, чтобы мероприятие прошло на широкую ногу. При этом, на дне рождения также побывали Игорь Николаев со своими внуками, Алла Вербер, Жасмин и другие звезды. Все они радушно поздравляли маленькую Деми Роуз, которая была наряжена в пышное платье светло-розового оттенка, а также ее счастливую маму Викторию Крутую.