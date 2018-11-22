Муж Пелагеи показал редкое видео с ее участием

Певица несколько лет назад вышла замуж за известного российского хоккеиста Ивана Телегина. Супруги воспитывают годовалую дочь.

Российская исполнительница Пелагея является одной из самых популярных фигур в мире шоу-бизнеса в наше время. Тем не менее, вопреки всем тенденциям она не заводит аккаунтов в социальных сетях, поэтому ее личные фотографии в интернете можно встретить крайне редко.

На помощь поклонникам певицы регулярно приходит ее муж Иван Телегин. Время от времени на персональном аккаунте фотохостинга Instagram он размещает редкие семейные снимки и видео, с помощью которых показывает изнанку своей жизни с супругой.









В этот раз он показал ролик с участием Пелагеи, по ходу которого они дурачатся и танцуют под песню Queen. Таким образом хоккеист хотел привлечь внимание к биографическому фильму о британской рок-группе, сосредоточенный на жизни вокалиста Фредди Меркьюри, и посоветовал всем его посмотреть.