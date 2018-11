Мама Тимати рассказала, как ей тяжело общаться с окружающими людьми

View this post on Instagram

В моей семье интровертов не было. Видимо для приобретения навыков общения, вселенная стала мне их посылать.😅Я человек общительный и открытый, совершенно не умею притворяться. Закрытые люди меня никогда не привлекали потому, что при общении с ними я тратила чересчур много своей жизненной энергии. Сначала мне достался муж- жёсткий интроверт, потом выросла племянница и у неё появился такой же сын, ну, а потом... посыпалось, как из рога изобилия)😅 Среди людей, встречающихся на моём пути, довольно много интровертов и я научилась их понимать. Не знаю права я или нет, но мне кажется, что они намного глубже нас экстравертов. Как правило, это тонко чувствующие люди, способные к состраданию и эмпатии. С возрастом я стала замечать, что меня тяготит чересчур тесное общение, мне нужен «воздух» и я полюбила одиночество. Очень боюсь быть навязчивой) Моё первое открытие-оказывается психотип с возрастом меняется! Я стала амбивертом- человеком, сочетающим в себе признаки и интроверта, и экстраверта. Второе открытие- с интровертами не так сложно общаться, не должно быть чётких правил, должно быть хорошее воспитание и чуткость в понимании границ...😂🤭 #мысливслух🤔