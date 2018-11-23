Мама Тимати рассказала, как ей тяжело общаться с окружающими людьми

Общительная женщина призналась, что испытывает трудности при разговоре с замкнутыми собеседниками.

Мама Тимати Симона пользуется популярностью среди пользователей Instagram не только благодаря успехам сына, но и содержательным публикациям. Она нередко рассказывает поклонникам о своих внутренних переживаниях или проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться.

В очередной публикации Симона призналась, что ей тяжело даётся общение с замкнутыми и неразговорчивыми собеседниками. Мама Тимати рассказала, что интровертами являются практически все окружающие её люди. Впервые с подобным человеком женщина столкнулась, когда вышла замуж. Но затем замкнутых людей вокруг неё становилось больше, из-за чего ей стало тяжело общаться с ними.

Симона призналась, что с возрастом у неё появились подобные привычки, и она стала бояться оказаться навязчивой. Теперь маме Тимати хочется больше «одиночества» и тишины, которую не должны разрушать окружающие. Удивлением для Симоны стало то, как сильно может измениться психотип человека за длительный промежуток времени.