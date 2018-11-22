Андрей Разин рассказал о провокации Натальи Штурм, повлекшей смерть Евгения Осина

Продюсер "Ласкового мая" раскрыл новые подробности семейного конфликта. Об этом он написал в Instagram.

Андрей Разин обвинил Наталью Штурм в смерти певца. По его словам, накануне трагедии бывшая супруга устроила в СМИ провокацию. Вместе с журналистами и подставными медработниками она опубликовала скандальную видеозапись. На ней Наталья Штурм "споила" покойного и отравила неизвестными препаратами.

Продюсер считает, что за такие кадры певица получила пиар и дополнительный доход. А вот Евгений Осин получил психологическую травму, которая и повлекла его смерть.

Знаменитость на своей странице поблагодарил людей, сочувствующих по поводу смерти Евгения Осина. Он отметил, что сознательно организовал похороны народного артиста на Троекуровском кладбище, как давний друг семьи. Как заявил Андрей Разин, дочери исполнителя сейчас нужны все средства для учебы. Он пообещал помогать девушке и проконтролировать установку памятника Евгению Осина к годовщине.



