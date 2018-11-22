Андрей Разин рассказал о провокации Натальи Штурм, повлекшей смерть Евгения Осина
Продюсер "Ласкового мая" раскрыл новые подробности семейного конфликта. Об этом он написал в Instagram.
Андрей Разин обвинил Наталью Штурм в смерти певца. По его словам, накануне трагедии бывшая супруга устроила в СМИ провокацию. Вместе с журналистами и подставными медработниками она опубликовала скандальную видеозапись. На ней Наталья Штурм "споила" покойного и отравила неизвестными препаратами.
Продюсер считает, что за такие кадры певица получила пиар и дополнительный доход. А вот Евгений Осин получил психологическую травму, которая и повлекла его смерть.
Знаменитость на своей странице поблагодарил людей, сочувствующих по поводу смерти Евгения Осина. Он отметил, что сознательно организовал похороны народного артиста на Троекуровском кладбище, как давний друг семьи. Как заявил Андрей Разин, дочери исполнителя сейчас нужны все средства для учебы. Он пообещал помогать девушке и проконтролировать установку памятника Евгению Осина к годовщине.
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От имени всей семьи Жени Осина💙🙏💙, от его друзей хочу поблагодарить всех, кто высказал слова сочувствия и благодарности в мой адрес и в адрес семьи за то, что мы достойно смогли проводить его в последний путь. Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти. Этому способствовала провокация, которую она ради пиара и денег устроила с журналистами и псевдоврачами, и обнародовала кадры, где она его споила и отравила какими-то непонятными лекарствами. На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу. Как я и обещал, я похоронил Женю, как народного артиста, на Троекуровском кладбище и мне очень приятно, что он покоится рядом с моим сыном. Я буду присматривать за его могилой. Ещё раз хочу сказать всем недоброжелателям, что я сознательно взял на себя все расходы по организации похорон, чтобы в этот тяжелый момент снизить нагрузку на членов его семьи, ведь его дочери необходимы деньги для становления и образования. Я, также, буду ей всячески помогать вместе с артистами. Кроме того, мы примем участие в установке памятника и к годовщине мы его установим. Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто остался неравнодушным к этому горю. Особая благодарность Сергею Шнурову, который обратил внимание на эту трагедию и написал стихотворение, тем самым отдал дань уважения к хорошему артисту – Жене Осину. Я на прощании положил в гроб диски Жени🙏, чтобы его музыка сопровождала его на небесах.