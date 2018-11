Андрей Разин рассказал о провокации Натальи Штурм, повлекшей смерть Евгения Осина

View this post on Instagram

От имени всей семьи Жени Осина💙🙏💙, от его друзей хочу поблагодарить всех, кто высказал слова сочувствия и благодарности в мой адрес и в адрес семьи за то, что мы достойно смогли проводить его в последний путь. Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти. Этому способствовала провокация, которую она ради пиара и денег устроила с журналистами и псевдоврачами, и обнародовала кадры, где она его споила и отравила какими-то непонятными лекарствами. На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу. Как я и обещал, я похоронил Женю, как народного артиста, на Троекуровском кладбище и мне очень приятно, что он покоится рядом с моим сыном. Я буду присматривать за его могилой. Ещё раз хочу сказать всем недоброжелателям, что я сознательно взял на себя все расходы по организации похорон, чтобы в этот тяжелый момент снизить нагрузку на членов его семьи, ведь его дочери необходимы деньги для становления и образования. Я, также, буду ей всячески помогать вместе с артистами. Кроме того, мы примем участие в установке памятника и к годовщине мы его установим. Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто остался неравнодушным к этому горю. Особая благодарность Сергею Шнурову, который обратил внимание на эту трагедию и написал стихотворение, тем самым отдал дань уважения к хорошему артисту – Жене Осину. Я на прощании положил в гроб диски Жени🙏, чтобы его музыка сопровождала его на небесах.