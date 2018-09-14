Юлия Савичева расторгла деловые отношения с Максимом Фадеевым

После долгого успешного сотрудничества Юлия Савичева расторгает деловые отношения с продюсером Максимом Фадеевым. Именно с ним ее песни «Высоко» и «Прости за любовь» стали визитной карточкой певицы.

Агент Савичевой подтвердила прекращение сотрудничества. Юлия Сажина объяснила журналистам, что «в жизни всякое бывает». В СМИ ходят слухи, что это случилось из-за влияния супруга Юлии Савичевой, композитора Александра Аршинова, потому что его недолюбливали продюсеры. Один из коллег Савичевой рассказал, что ее супруг часто жаловался на транспортное средство артистки. После концертов он часто ругался на тему, что Юлия не должна ездить на «не статусном авто» и летать эконом-классом. Коллега отметил, что певица получала очень маленький процент от гонорара — 15%. Из-за серьезного влияния со стороны мужа, Савичева начала предъявлять новые требования, которые возмутили продюсеров.

Тем не менее, разрыв договора с Фадеевым у нее прошел благополучно и тихо. Юлия поблагодарила Максима за годы проделанной работы, на что продюсер ответил, что всегда готов ей помочь в трудную минуту.

Юлия Савичева вышла замуж за композитора Александра Аршинова 4 года назад. Летом прошлого года у них появилась дочь, после чего певица взяла небольшой перерыв. После того, как она снова вышла на сцену, через какое-то время она объявила о том, что не желает дальше сотрудничать со своим продюсером Максимом Фадеевым. Сейчас у нее появилась новая команда с пиар-агентом Юлией Сажиной, которая занимается продвижением артистки. Напомним также, что Юлия Савичева была участницей «Фабрики звезд» и «Евровидения». А Фадеев сделал ее такой, какую мы знаем на сегодняшний день с множествами узнаваемых хитов.