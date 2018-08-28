Тома Круза обвинили в избиениях братьев по вере

Сегодня, 13:47 \\ Шоу-бизнес

По словам Лии Ремени, приверженец Церкви саентологии оказался любителем физических наказаний.

 Том Круз является популярным актёром, поэтому его религиозные взгляды хорошо известны поклонникам. Актёр является одним из известнейших представителей Церкви саентологии, и часто предстаёт перед фанатами именно в этом ракурсе. Однако писательница Лия Ренеми рассказала о неожиданном секрете звезды, который связан с избиением людей.

Она поделилась подробностями того, как Том Круз наказывал своих братьев по вере в штаб-квартире саентологов, расположенной в Калифорнии. По словам писательницы, актёр тесно общался с религиозным лидером Дэвидом Мискавичем, благодаря чему имел больше возможностей, чем рядовые представители Церкви. Из-за этого Том Круз мог наказывать других саентологов, чем удовлетворял свою жажду издевательств над другими.

Стоит отметить, что представители Церкви назвали все слова Ренеми ложью. Они уверены, что бывшая сторонница саентологии пытается им отомстить.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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