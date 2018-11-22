Валерия показала своих возмужавших сыновей в праздник Дня сына

22 ноября отмечался праздник — День сыновей. По этому случаю певица Валерия опубликовала фотографию своих возмужавших сыновей, чьими успехами она очень сильно гордится.

Недавно Валерия отметила свое 50-летие, однако ее внешность тому не аргумент. Свободное время она проводит с пользой в спортзале вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным, а также употребляет здоровую пищу. Фанаты пишут, что рядом с младшим сыном ее принимают за его ровесницу — настолько артистка хорошо выглядит. А вчера она опубликовала фотографию своих двух наследников — 24-летнего Артемия и 19-летного Арсения. Неожиданной новостью для нее стал праздник Дня сыновей. По такому случаю она публично выразила свою любовь к ним и уважение. Она также поздравила всех родителей, у которых есть сыновья.

Подписчики Инстаграма отметили, что двое ребят сильно возмужали. Они поздравили Валерию с праздником и написали, что артистка является отличным для них примером. Фолловеры отметили их целеустремленность и пожелали им здоровья.

У Валерии дети уже не учатся — Артемий занимается карьерой продюсера в Швейцарии, где он и проживает на сегодняшний день. Младший сын Арсений открыл свой бизнес. Также у них есть дочка Анна, которая занимает должность телеведущей и певицы. Все дети появились от первого брака с продюсером Александром Шульгиным. Иосиф Пригожин стал для нее вторым супругом в 2004 году.