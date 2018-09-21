Внешний вид Меган Маркл снова стал предметом обсуждения

С тех пор как Меган Маркл стала часть королевской семьи, её личности уделяют пристальное внимание. Вот и в этот раз взгляд зрителей зацепился за дешёвое колечко от малоизвестного бренда.

Герцогиня Сассекская прибыла на встречу с людьми, пострадавшими после страшного пожара в высотке Grenfell Tower. На руке супруги принца Гарри было одето простенькое колечко с надписью «love» - любовь. На будущую мать вновь обрушился шквал критики, поскольку она позволяет себе носить бижутерию. Кроме того, многие отметили, что дешёвое кольцо сильно выделяется на фоне элегантного наряда. Как выяснилось, украшение от американского бренда Meredith Hahn из золота и серебра стоит 70 долларов.

Некоторые пользователи сети сделали предположение, что такой подарок супруге мог сделать принц Гарри, так как герцогиня любит подобные сентиментальные вещи.

Ранее общественность широко обсуждала грязные колготки герцогини Сассекской, в которых она явилась на благотворительный фестиваль в честь Памяти 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Внешний вид герцогини подвергается критике не только со стороны общественности, но и королевы Елизаветы II, которая уже сделала Маркс замечание по этому поводу. Кроме того, за бунтующий характер герцогиня получила от королевы прозвище «Ураган».