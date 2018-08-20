Хью Джекман устал от расспросов Райана Рейнольдса

Австралийский актёр Хью Джекман в очередной раз заявил, что не желает вновь возвращаться к образу Росомахи в экранизации комиксов Marvel, однако он не отрицает того, что возможно герой снова появится на экранах.

В беседе с журналистами Джексон поделился своими впечатлениями от общения с Районом Рейнольдсом, исполнителем роли Дэдпула. По слова актёра, тот по-настоящему безжалостен к нему, так как периодически предлагает сделать кроссовер, в котором Росомаха и Дэдпул появились бы вместе. Однажды Джексон заметил, что, по его мнению, мир вряд ли хочет увидеть на экране такой дуэт. В то же время ему кажется, что выходом из ситуации могла бы стать эпизодическая роль в следующем фильме про бессмертного наёмного убийцу.

Детская версия второй части «Дэдпула» появится в российских кинотеатрах 3 января 2019 года, а пока поклонники героя могут ознакомиться с трейлером «Жил-был Дэдпул».

Ранее Хью Джекман, Райан Рейнольдс и Джон Красински в шутку повздорили в комментариях к фотографии с мероприятия «Актёры с актёрами», на котором австралийский актёр стоял в обнимку с женой Красински Эмили Блант.