Сценарий раздора: Натали Дормер рассталась с любимым из-за совместного проекта

Из-за творческих разногласий звезда «Игры престолов» Натали Дормер была вынуждена расстаться со своим возлюбленным, с которым прожила 11 лет.

Натали Дормер предпочитает скрывать свою личную жизнь, однако во время интервью New Statesman, призналась, что совместная работа с её возлюбленным режиссёром Энтони Бирном погубила их отношения. Конкретной причиной расставания стал сценарий фильма «Невидимка» (второе наименование – «В темноте»). Работой над сценарием занимался Бирн, а Дормер выделили роль слепой пианистки. Как стало известно, актриса постоянно досаждала режиссёру, предлагая внести в сценарий что-то своё. В итоге между возлюбленными возник конфликт, который помимо этого подогревали бытовые ссоры. Пара пришла к выводу, что стоит закончить эти отношения. Тем не менее, по признанию Дормер, они с Бирном остались друзьями.

Дормер и Бирн познакомились на съёмочной площадке сериала «Тюдоры», а семь лет назад объявили о помолвке.

Натали Дормер также известна по второй части фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница» и сериалу «Элементарно». Также ранее появилась информация, что актриса сыграет звезду знаменитой картины «Унесённые ветром» Вивьен Ли в байопике «Вивлинг».