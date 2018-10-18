Соловьёв посоветовал Невзорову разобраться в себе и избавиться от "мелких бесов"

После обвинения в непрофессионализме известный телеведущий Владимир Соловьёв высказал мнение, что журналистом Александром Невзоровым овладели «мелкие бесы».

Ведущий также добавил, что он «не уважает этого человека». Он посоветовал коллеге разобраться в себе, поскольку эти самые бесы негативно влияют на его умственные и аналитические способности. Слова Невзорова Соловьёв объяснил желанием исправить неловкую ситуацию, в которой тот оказался. Конкретно ведущий имел в виду обнародование Невзоровым фейковых данных о срыве выступления Соловьёва в Санкт-Петербурге. В заключении ведущий назвал журналиста «несчастным человечком» и «обычным мелким врунишкой». Он отметил, что его выступление прошло отлично, собрав много зрителей, в частности и на YouTube.

Конфликт начался после того, как Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Соловьёв – артист, возомнивший себя журналистом и важной фигурой. Он сказал, что ведущий «потерял берега». Слова Невзорова также были вызваны критикой Соловьёва, только не его, а Юрия Дудя. Проведя сравнение между ними, Невзоров пришёл к выводу, что Соловьёв бы провалился, решив создавать контент для YouTube своими силами. Дудя Невзоров назвал свободным автором, не являющимся продуктом общества. Что касается Соловьёва, то он сравнил видеоблогера с Сергеем Шнуровым в журналистике, отметив, что повторить образ ему не удалось.