У Абдулова есть внебрачный сын: Георгий Мартиросян раскрыл тайну своего друга-актера

В студии шоу «Судьба человека» актер Георгий Мартиросян рассказал о дружбе с Александром Абдуловым. Они дружили 35 лет.

Во время беседы с ведущим шоу Борисом Корчевниковым Георгий Мартиросян рассказал об Абдулове и раскрыл тайну своего друга-актера. Оказалось, что у Александра Абдулова есть внебрачный сын.

По словам Мартиросяна, первая гражданская жена Абдулова родила от него ребенка. По данным СМИ, первой супругой актера была танцовщица Татьяна Лейбель. Мартиросян рассказал, что Абдулов не долго жил с этой женщиной.

Спустя время Абдулов пришел к первой жене и увидел там маленького «абдульчика» - мальчика, очень на него похожего. Женщина сказала, что родила этого ребенка от него. Актер не захотел налаживать общение с сыном.

Мартиросян рассказал, что он постоянно просил Абдулова пообщаться с ребенком, но тот отказывался. Лишь спустя 20 лет первая жена позвонила актеру и попросила его поговорить с сыном. Женщина нашла себе возлюбленного, но ребенок Абдулова был против этого. Первая жена хотела, чтобы актер поговорил с сыном и прояснил ему всю ситуацию. Однако, даже это не заставило Абдулова познакомиться с сыном.