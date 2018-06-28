У Абдулова есть внебрачный сын: Георгий Мартиросян раскрыл тайну своего друга-актера

Сегодня, 12:45 \\ Шоу-бизнес

В студии шоу «Судьба человека» актер Георгий Мартиросян рассказал о дружбе с Александром Абдуловым. Они дружили 35 лет.

Во время беседы с ведущим шоу Борисом Корчевниковым Георгий Мартиросян рассказал об Абдулове и раскрыл тайну своего друга-актера. Оказалось, что у Александра Абдулова есть внебрачный сын.

По словам Мартиросяна, первая гражданская жена Абдулова родила от него ребенка. По данным СМИ, первой супругой актера была танцовщица Татьяна Лейбель. Мартиросян рассказал, что Абдулов не долго жил с этой женщиной.

 Спустя время Абдулов пришел к первой жене и увидел там маленького «абдульчика» - мальчика, очень на него похожего. Женщина сказала, что родила этого ребенка от него. Актер не захотел налаживать общение с сыном.

Мартиросян рассказал, что он постоянно просил Абдулова пообщаться с ребенком, но тот отказывался. Лишь спустя 20 лет первая жена позвонила актеру и попросила его поговорить с сыном. Женщина нашла себе возлюбленного, но ребенок Абдулова был против этого. Первая жена хотела, чтобы актер поговорил с сыном и прояснил ему всю ситуацию. Однако, даже это не заставило Абдулова познакомиться с сыном.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

15-сантиметровая шутка: Ургант «подколол» Ивлееву

Известный телеведущий не смог воздержаться от шутки про 15 сантиметров Насти Ивлеевой.

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Джон Сноу не впечатлил: Звезда «Дом-2» рассказала об интиме с актером из «Игры престолов»

 В качестве подтверждения экс-участница телестройки даже показала снимки, на которых...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

"Чувства начали гаснуть": Пэрис Хилтон разорвала помолвку с украинским женихом

 Певица встречалась с Крисом Зилкой на протяжении двух лет, и за это время успела принять...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ