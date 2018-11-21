51-летняя Рената Литвинова взбудоражила Сеть откровенным декольте

Сегодня, 04:30 \\ Шоу-бизнес

В своем Instagram актриса опубликовала весьма провокационный снимок. На фото Рената Литвинова позирует в черном платье, прикрывая лицо полями шляпы.

51-летняя Рената Литвинова поразила поклонников своей красотой. Актриса показала снимок, на котором она примерила роковой образ леди в черном. Рената Литвинова выбрала для фотосессии облегающее платье с откровенным декольте.

Поклонники Литвиновой пришли в восторг от фигуры актрисы. Звезда взбудоражила Сеть своим откровенным декольте. Под снимком Литвинову назвали «невероятной» женщиной и наделили ее множеством лестных комплиментов.

Нашлись и те, кто осудил Литвинову за чрезмерную откровенность. По мнению хейтеров, 51-летней актрисе не стоит примерять платья, в которых практически полностью видна ее грудь. Несмотря на критику, количество положительных комментариев преобладает. За несколько часов снимок собрал более 18 тысяч лайков.

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Автор - Анна Пушкина
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