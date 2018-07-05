Эту зиму не переживет: Армену Джигарханяну резко стало хуже

Сегодня, 19:17 \\ Шоу-бизнес

Подруга известного актера с сожалением отметила, что ей было «больно» смотреть на лежащего в больнице Армена Джигарханяна. По словам женщины, скандал с пианисткой Цымбалюк-Романовской сильно подкосил артиста.

После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян стал реже появляться на публике. Совсем недавно актер попал в больницу и о нем стало практически ничего не известно. Подруга артиста рассказала СМИ о том, что видела Джигарханяна на прошлой неделе.

По словам подруги актера, Армену Джигарханяну резко стало хуже. Она была у него в больнице и видела его состояние. Подруга актера утверждает, что эту зиму он не переживет. Якобы, у Джигарханяна постоянно ухудшается состояние, он сильно «сдал» и стал плохо выглядеть.

Подруга артиста, поделившаяся своим мнением с изданием ДНИ.РУ, называет развод Джигарханяна с пианисткой «некрасивой историей», которая сильно ранила актера. По словам женщины, которая решила не раскрывать своего имени, Армен Джигарханян не ожидал от экс-жены такой подлости и всю ситуацию он принял слишком близко к сердцу.

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Автор - Анна Пушкина
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