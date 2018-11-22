Концерт рэпера Скриптонит в Ростове перенесён из-за форс-мажора

Об этом сообщили на странице в соцсети музыкального лейбла Gazgolder.

Выяснилось, что часть музыкантов Gruppa Skryptonite благополучно добралась до Ростова и была готова выступить перед публикой. Однако, остальные участники аккомпанирующего состава рэпера не смогли вылететь в город по вине авиакомпании. В результате выступление было перенесено из-за форс-мажора. Gazgolder принёс извинения зрителям и заверил, что 17 декабря концерт Скриптонита состоится обязательно. Сообщение об отмене выступления немного встревожило фанатов, особенно на фоне отмены концерта рэпера Хаски в Краснодаре.

Напомним, что после этого, возмущённый Хаски устроил выступление прямо под открытым небом на городской улице. Прибывшая полиция, пробравшись сквозь большое скопление слушателей, задержали исполнителя, мотивируя, что он мог повредить автомобиль, на крыше которого он выступал. Кроме этого, отменён концерт Хаски в Волгограде. Многие связывают это с общественно-политическими взглядами музыканта, которым перестраховщики из числа власть имущих приписывают антиобщественный оттенок.