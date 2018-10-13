"Реакция на препарат": Лолита выписалась и опровергла слухи об инсульте

Певица откровенно рассказала о причине госпитализации на своей странице в Instagram. По её словам, концерт в Могилеве сорвался из-за проблем с давлением.

Напомним, 20 ноября Лолита Милявская отправилась в московскую клинику прямо с концерта. Тогда журналисты начали распространять слухи об инсульте и рваться к артистке в палату за подробностями. Она опровергла этот диагноз. По словам Лолиты, у неё произошла непредвиденная "реакция на препарат" для сосудов.

Исполнительница утверждает, что уже пришла в себя, выписалась и даже вернулась к работе. Накануне она дала запланированный концерт в Подольске. Грядущие выступления также состоятся, согласно гастрольной программе. Лолита Милявская призвала поклонников не выбрасывать билеты на несостоявшиеся мероприятия - их просто перенесут. Кроме того, певица поблагодарила за поддержку фанатов и "нормальных журналистов", которые не ждали её "последнего дня на "Титанике"".