Теща Марьянова публично раскритиковала Малахова за его «кривой» эфир

Марина Бик написала в своем Facebook обращение к известному телеведущему. По словам тещи актера Дмитрия Марьянова, Андрей Малахов «перемалывает судьбы людей в мясорубке».

Марина Бик, мать Ксении Бик, публично раскритиковала Андрея Малахова. На свей странице в Facebook теща Марьянова указала, что совсем скоро в эфир выйдет новый выпуск шоу, в котором ведущий снова «всколыхнет болото» вокруг погибшего актера.

Бик утверждает, что Дмитрий Марьянов был для нее родным человеком, поэтому она не позволит Малахову очернять память об актере. По словам тещи Марьянова, она не является юристом. Однако, она напоминает о существовании профессионалов, которые могут ей помочь защитить фамилии Бик и Марьянов.

Теща Марьянова интересуется тем, какие Малахов читал в детстве книги и во что он играл. По словам Марины Бик, ей интересно знать, в какой период у ведущего случился перелом сознания, после которого он стал так относиться к людям. Теща актера утверждает, что Малахову нравится доставлять людям боль и он не доволен тем, что ее дочь Ксения Бик отказалась «торговать» памятью о своем любимом человеке. Марина Бик публично раскритиковала Малахова, указав, что тот ведет не «прямой» эфир, а «кривой» (отсылка к названию шоу телеведущего). Теща Марьянова крайне недовольна недавними съемками нового эфира поэтому пишет, что «боги видят все», намекая на «греховность» Андрея Малахова.