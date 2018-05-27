Алибасов рассказал, что первая брачная ночь с Федосеевой-Шукшиной у него была «после пьянки»

Сегодня, 15:41 \\ Шоу-бизнес

71-летний продюсер несколько дней назад взял в жены 80-летнюю актрису. У Лидии Федосеевой-Шукшиной было 4 брака, а Бари Алибасов стал ее 5-м мужем.

Алибасов рассказал, что свадьбу с Федосеевой-Шукшиной он не считает резонансным событием. Как указал продюсер легендарной группы «На-На», он состоит в отношениях с актрисой уже 20 лет, все это время они «резвились», а теперь решили оформить брак.

Бари Алибасов также рассказал о первой брачной ночи с Федосеевой-Шукшиной. По словам продюсера, она случилась еще 20 лет назад. Алибасов отметил, что первая брачная ночь с актрисой у него была «после пьянки». Артист рассказывает, что 20 лет назад после открытия «Кинотавра» у него дома было застолье. Алибасов с теплотой вспоминает те времена и отмечает, что их брак не является культовым для СМИ, так как культовыми для него и его возлюбленной являются сами отношения.

После «пьянки» у Алибасова и Федосеевой-Шукшиной состоялась «ночь любви». С того момента, утверждает продюсер, они всегда были вместе. Алибасов также отметил, что в те года не было «надсмотрщиков над поведением и благочестием».

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Автор - Анна Пушкина
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