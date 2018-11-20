Полуголый Влад Топалов показал, как эпилирует тело
Музыкант рассказал подписчикам, что вот уже более 15 лет он удалял растительность на теле с помощью бритвы, однако его страшно раздражало, что повторять процедуру нужно было так часто. Однако накануне он нашел замену лезвию.
Накануне на официальной странице жениха известной телеведущей Регины Тодоренко Влада Топалова появилась довольно откровенная видеозапись, на которой он предстал перед поклонниками полуголым. Певец решил показать, как теперь он эпилирует свое тело. По всей видимости, свои услуги ему предложила одна из московских клиник красоты в обмен на рекламу в его профиле.
В ответ на видео в комментариях нашлось много тех, кто решил выразить свое мнение по поводу эпиляции интимных зон у мужчин. Также не все подписчики поняли, зачем выставлять на публику такие интимные вопросы. Тем не менее, на ролике все равно собралось почти восемь тысяч отметок "Нравится".
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"Ну вот реклама от девушек подобных процедур заходит легче, а тут ощущение, что невольно что-то подглядела", "Молодец))) Жена может тобой гордиться)))", "Мооолодец!!! Мужчина должен быть ухоженным!!! Ароматным!!! Мой муж за собой ухаживает и я очень довольна этим... А все кто против, пусть лесом идут!!!", - написали фанаты.