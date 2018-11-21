"Не получилось": Эвелина Бледанс подтвердила слухи о неудачном ЭКО

Телеведущая наконец ответила своим поклонникам на вопрос, который в последнее время интересовал их больше всего. Оказалось, что она не беременна.

Накануне на официальной странице известной российской телеведущей Эвелины Бледанс появился новый пост, с помощью которого она откровенно ответила на многочисленные вопросы от подписчиков о беременности. В конце лета она на всю страну заявила, что мечтает о дочери, а потому решилась на Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Знаменитость не стала прибегать к естественному способу оплодотворения, так как на сегодняшний день не состоит в браке и не имеет любимого человека. В прошлом году она пережила развод с режиссером Александром Семиным. От него она родила сына Семена, у которого был диагностирован синдром Дауна. Тем не менее, Бледанс воспитывает его со всей любовью и дает ему все , что может, чтобы он жил полноценно.









Сейчас телеведущей 49 лет. Летом она не сочла этот возраст таким уж большим и решилась на беременность. Только, как оказалось, попытки вновь стать матерью для нее оказались неудачными. Слухи об этом звезда подтвердила на личной странице в Instagram. "Не получилось", - честно призналась она. Тем не менее, Эвелина Бледанс решила не отчаиваться, ведь у нее есть еще два сына, о которых она продолжит заботиться.