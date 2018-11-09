Валдис Пельш отправился в больницу ради Антарктиды

Сегодня, 13:33 \\ Шоу-бизнес

Помощница ведущего Екатерина Соколова разъяснила ситуацию после слухов о его госпитализации.

 22 ноября несколько СМИ по данным собственных источников опубликовали материалы о госпитализации Валдиса Пельша. Согласно этим данным, знаменитость попал в одну из московских больниц с жалобами сердечно-сосудистую систему и плохое самочувствие. Ему, якобы, диагностировали болезнь средней степени тяжести.

Екатерина Соколова опровергла информацию о резком недомогании своего руководителя. По её словам, телеведущий отправился в клинику ради планового медицинского осмотра. Как отметила помощница, Валдис Пельш вместе с командой собирается ехать в Антарктиду и снимать крупный проект. Всем участникам экспедиции нужно проверить свое здоровье перед путешествием. Так Екатерина Соколова рассказала агентству "Москва".

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Автор - Александр Лубяной
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