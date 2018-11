Фото 17-летней Марии Кожевниковой поразило фанатов

View this post on Instagram

Я в 11 классе 🙈 @ksu_er нам, конечно, повезло! Мы сели в последний вагон последнего поезда образования 🚂 Без двухлетнего натаскивания на ЕГЭ, с едиными учебниками по стране, с уважением к учителям, которые были заняты нами, а не писаниной, у нас было свободное время и каждый сам решал в какую бесплатную секцию ему пойти, я выбрала художественную гимнастику ...могу ещё долго перечислять прелести, но главное нас учили мыслить, приветствовалось нестандартное решение задач, важен был только результат!