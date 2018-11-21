Фото 17-летней Марии Кожевниковой поразило фанатов

Звезда сериала «Универ» поделилась школьной фотографией.

Через неделю после своего 34-летия, артистка выложила в Instagram фотографию со школьного альбома. Уже в 11 классе Маша выделялась на фоне ровесников особой красотой и естественностью. В 11 классе у актрисы были такие же длинные волосы, сияющие глаза и… откровенные наряды. Звезда практически не изменилась с 17-ти лет. Увидев оголённый животик, поражённые фанаты засыпали девушку комментариями: «настоящая секс-бомба», «уже тогда Машенька была «горячей штучкой».

Под фото с одноклассниками Кожевникова поделилась приятными школьными воспоминаниями об учителях, отсутствии ЕГЭ, бесплатных секциях. В её классе приветствовалось нестандартное решение задач, детей учили мыслить. Также девушка рассказала, что ходила на художественную гимнастику. Подписчики солидарны с актрисой насчёт проблемы образования в стране: «10 лет назад, несмотря на отсутствие всяких тестов, качество обучения было намного выше».