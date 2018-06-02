Лебедев скупает бриллианты: излучающая радость Бузова прячет животик высокими брюками

После концерта в «Крокусе» звезда «Дом-2» заметно похорошела и это заметили многие ее поклонники. Теперь же Бузова отказалась от облегающих нарядов и всеми силами старается подольше сохранить в тайне самое важное событие своей жизни.

Поклонники Ольги Бузовой отмечают, что певица стала выглядеть более умиротворенной. Излучающая радость звезда не перестает благодарить своих фанатов за поддержку, однако тему личной жизни она до сих пор никак не комментирует.

На последнем снимке в своем Instagram Ольга Бузова позирует в брюках с высокой посадкой. Из-за необычного покроя штанов поклонники решили, что певица прячет живот. По мнению комментаторов, Ольга Бузова беременна и пытается скрыть округлившиеся формы высокими брюками. Помимо этого, на беременность указывает еще одна причина. У певицы заметно похорошела внешность, а по народным приметам – это один из самых главных признаков «интересного» положения.

Внимательные поклонники заметили, что на фоне слухов о беременности Бузовой отвергнутый ею жених Денис Лебедев отправился в ювелирный магазин. Вполне возможно, что «сыровар» скупает бриллианты для своей возлюбленной, чтобы та чувствовала его любовь и наконец-то позволила ему быть рядом.

В Сети считают, что Денис Лебедев очень рад беременности Бузовой, так как ребенок от него. Именно поэтому «сыровар» скупает бриллианты, готовясь осыпать свою возлюбленную и мать своего ребенка подарками.