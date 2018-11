Ретвит Кардашьян в резюме помог американцу быстро найти работу

Уже через несколько дней Криса Самлина пригласили на три собеседования. О чудотворном влиянии знаменитости он написал на своей странице в Twitter.

Издание The BuzzFeed обратило внимание на случай, произошедший с безработным американцем. Крис Самлин в поиске работодателя составил внушительное резюме. Он упомянул сотрудничество с телекомпанией FOX, изданием USA Today, собственную книгу советов о жизни и раскрученный блог с 10 тысячами просмотров.

Но больше всего, по мнению автора, помог ретвит Ким Кардашьян. Крис Самлин указал, что знаменитость отметила научную работу для Бостонского университета, посвященную именно ей. Вероятно, этот факт и привлек внимание различных компаний. Житель США описал ситуацию на своем блоге и снова заслужил ретвит от Ким Кардашьян с пожеланиями удачи в поисках. Этот факт Крис Самлин не переминул указать в новом резюме, которое показал 21 ноября. Он уверен, что с такой поддержкой точно сможет найти высокооплачиваемую работу.