Рост и вес Николая Валуева спровоцировала опухоль мозга

Сегодня, 10:54 \\ Шоу-бизнес

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу посетил шоу «Судьба человека». Там Валуев рассказал, что в школьные годы он был объектом насмешек, из-за его стремительного роста сверстники часто над ним шутили.

Бывший боксер рассказал, что у него в роду не было людей с таким ростом, как у него. Уже в шестом классе Валуев достиг почти двухметрового роста. Конечно, одноклассники не могли упустить возможности об этом пошутить. Сам Валуев никогда не пользовался своей силой и не бил обидчиков, предпочитая решать конфликты путем разговора.

 В 2010 году, уже после завершения карьеры боксера, Николай Валуев решил узнать, почему же он имеет такой рост и вес. Спортсмен обратился к медикам, которые установили, что причиной всему доброкачественная опухоль.

Оказалось, что рост и вес Николая Валуева спровоцировала опухоль мозга. Образование «давило» на гормон роста, из-за чего в детстве спортсмен получил такой стремительный рост. Врачи отметили, что опухоль не только провоцирует чрезмерную выработку гормона. Также опухоль может привести к смерти Валуева. Медики провели операцию и удалили образование, теперь опухоль не угрожает жизни известного боксера.

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Автор - Анна Пушкина
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