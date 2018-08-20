"Иногда повышаю голос": Алексей Чадов рассказал, каким растет его сын

Актер считает, что в воспитании часто нужно быть строгим. Именно поэтому ему регулярно приходится ругать сына, хотя делать это для него совсем непросто.

Хотя Алексей Чадов и Агния Дитковските уже довольно продолжительное время находятся в разводе, они не перестали общаться. Дело в том, что у них остался общий сын Федор, которому на сегодняшний день исполнилось уже четыре года. Оба родителя активно участвуют в его воспитании. Чадов с удовольствием наблюдает, каким растет его сын, и рассказал об этом в интервью для одного из отечественных СМИ.

По словам актера, Федор унаследовал не его характер. Мальчик ведет себя довольно спокойно и тихо, и даже может, не шевелясь, просидеть за просмотром спектакля с участием родителей. Они сейчас только успевают замечать, как меняется характер их наследника. Часто Алексей Чадов думает о том, что ему нужно быть строже с сыном, чтобы тот его уважал. Он делится: "Иногда повышаю голос", - однако добавляет, - "А он все равно видит во мне свет добра".

Актер совсем не против, чтобы Федор, как и он, выбрал для себя актерский путь. Тем не менее, он уточняет, что никогда не стал бы настаивать, и поддержит решение только в том случае, если мальчик от всего сердца захочет этим заниматься.