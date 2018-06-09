Кто за кем повторяет?: Кейт Миддлтон и Меган Маркл оделись в наряды одного цвета

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Герцогиням постоянно приписывают соперничество, но теперь СМИ заговорили о возможном «перемирии». Все дело в том, что для светских мероприятий Меган Маркл и Кейт Миддлтон решили выбрать одежду одинаковой расцветки.

Сначала Кейт Миддлтон совершила официальный визит в лондонский университетский колледж. Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала блейзер и короткую юбку выше колена. Свой образ Миддлтон решила скомпоновать из двух цветов – черного и бордо. Жена принца Уильяма надела черные плотные колготки, такого же цвета гольф. А вот юбка и блейзер имели насыщенный винный цвет бордо, актуальный уже несколько сезонов.

 Спустя некоторое время, в этот же день, в свет вышла и Меган Маркл. Беременная жена принца Гарри выбрала платье и пальто. Примечательно, что обе герцогини оделись в наряды одного цвета.

Теперь поклонники королевской семьи гадают, с чем это может быть связано. «Кто за кем повторяет?» - задаются вопросом пользователи Сети. Возможно, жены принцев оделись в одежду одного цвета случайно. Едва ли можно представить, что герцогини заранее договаривались о своих образах друг-с-другом. А вот некоторые поклонники считают, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл могли выбрать одинаковые цвета специально, чтобы прекратить негласное соревнование, которое СМИ так активно обсуждают.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

15-сантиметровая шутка: Ургант «подколол» Ивлееву

Известный телеведущий не смог воздержаться от шутки про 15 сантиметров Насти Ивлеевой.

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Джон Сноу не впечатлил: Звезда «Дом-2» рассказала об интиме с актером из «Игры престолов»

 В качестве подтверждения экс-участница телестройки даже показала снимки, на которых...

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее...

"Чувства начали гаснуть": Пэрис Хилтон разорвала помолвку с украинским женихом

 Певица встречалась с Крисом Зилкой на протяжении двух лет, и за это время успела принять...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ