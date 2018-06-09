Кто за кем повторяет?: Кейт Миддлтон и Меган Маркл оделись в наряды одного цвета

Герцогиням постоянно приписывают соперничество, но теперь СМИ заговорили о возможном «перемирии». Все дело в том, что для светских мероприятий Меган Маркл и Кейт Миддлтон решили выбрать одежду одинаковой расцветки.

Сначала Кейт Миддлтон совершила официальный визит в лондонский университетский колледж. Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала блейзер и короткую юбку выше колена. Свой образ Миддлтон решила скомпоновать из двух цветов – черного и бордо. Жена принца Уильяма надела черные плотные колготки, такого же цвета гольф. А вот юбка и блейзер имели насыщенный винный цвет бордо, актуальный уже несколько сезонов.

Спустя некоторое время, в этот же день, в свет вышла и Меган Маркл. Беременная жена принца Гарри выбрала платье и пальто. Примечательно, что обе герцогини оделись в наряды одного цвета.

Теперь поклонники королевской семьи гадают, с чем это может быть связано. «Кто за кем повторяет?» - задаются вопросом пользователи Сети. Возможно, жены принцев оделись в одежду одного цвета случайно. Едва ли можно представить, что герцогини заранее договаривались о своих образах друг-с-другом. А вот некоторые поклонники считают, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл могли выбрать одинаковые цвета специально, чтобы прекратить негласное соревнование, которое СМИ так активно обсуждают.