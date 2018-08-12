Фанаты поздравляют Викторию Лопыреву с беременностью

Сегодня, 09:31 \\ Шоу-бизнес

Многие заметили, что телеведущая изменила стиль одежды и теперь выбирает мешковатые наряды.

 Известная 35-летняя телеведущая, фотомодель и блогер Виктория Лопырева вот уже на протяжении лет остается одной из самых желанных женщин России. Популярность знаменитости выросла еще больше после того, как стало известно о ее расставании с певцом Николаем Басковым. С тех пор число ее поклонников только растет. Возможно, по этой причине фанаты модели не слишком удивились, когда стали замечать у нее признаки беременности.

 В связи с этим они поспешили ее поздравить в комментариях к фотографиям на официальной странице в Instagram, а после стали гадать, кто же из коллег Лопыревой является отцом ее ребенка. В сети есть информация, согласно которой она уже некоторое время состоит в отношениях с арабским миллионером. Версию о том, что ее избранник иностранец, подтверждают также частые перелеты по разным странам. Между тем, сама она пока не комментирует слухи.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

15-сантиметровая шутка: Ургант «подколол» Ивлееву

Известный телеведущий не смог воздержаться от шутки про 15 сантиметров Насти Ивлеевой.

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Джон Сноу не впечатлил: Звезда «Дом-2» рассказала об интиме с актером из «Игры престолов»

 В качестве подтверждения экс-участница телестройки даже показала снимки, на которых...

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее...

"Чувства начали гаснуть": Пэрис Хилтон разорвала помолвку с украинским женихом

 Певица встречалась с Крисом Зилкой на протяжении двух лет, и за это время успела принять...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ