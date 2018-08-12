Фанаты поздравляют Викторию Лопыреву с беременностью

Многие заметили, что телеведущая изменила стиль одежды и теперь выбирает мешковатые наряды.

Известная 35-летняя телеведущая, фотомодель и блогер Виктория Лопырева вот уже на протяжении лет остается одной из самых желанных женщин России. Популярность знаменитости выросла еще больше после того, как стало известно о ее расставании с певцом Николаем Басковым. С тех пор число ее поклонников только растет. Возможно, по этой причине фанаты модели не слишком удивились, когда стали замечать у нее признаки беременности.

В связи с этим они поспешили ее поздравить в комментариях к фотографиям на официальной странице в Instagram, а после стали гадать, кто же из коллег Лопыревой является отцом ее ребенка. В сети есть информация, согласно которой она уже некоторое время состоит в отношениях с арабским миллионером. Версию о том, что ее избранник иностранец, подтверждают также частые перелеты по разным странам. Между тем, сама она пока не комментирует слухи.