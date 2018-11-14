Грозит ампутация: актер Олег Басилашвили серьезно болен

84-летний артист, сыгравший в «Служебном романе» и «Мастере и Маргарите», выступает на сцене несмотря на проблемы со здоровьем. Олег Басилашвили с трудом выступает в театре, отыгрывая свои спектакли на обезболивающих.

СМИ сообщили о том, что актер Олег Басилашвили серьезно болен. Проблемы со здоровьем у известного артиста начались еще несколько лет назад. Сначала у Басилашвили возникли проблемы с легкими. В 2013 году врачи обнаружили, что у актера возникли осложнения, ставшие причиной длительного заболевания. Тогда его положили в одну из клиник Петербурга. Уже через 2 года у Олега Басилашвили была найдена хроническая обструктивная болезнь.

На этом проблемы не закончились. У Олега Басилашвили появился тромбофлебит, который ранее считался вылеченным. Современная медицина не в силах помочь актеру. По данным, медики рассматривают даже самые кардинальные меры, которые могут наступить в случае ухудшения здоровья Олега Басилашвили. Актер грозит ампутация ноги, если болезнь не решит отступать и наступит самый плохой сценарий, прогнозируемый врачами.

Помимо этого, в 2012 году Олег Басилашвили попал в аварию. Тогда актер ехал на иномарке, которую сильно занесло из-за снегопада. В ДТП Олег Басилашвили получил перелом тазовой кости. Он испытывал сильную боль и медики с трудом ему помогли. Совсем недавно снимок осунувшегося Олега Басилашвили показывал Игорь Верник. Поклонники актера были всерьез встревожены состоянием звезды «Мастера и Маргариты», отметив, что тот сильно «сдает позиции».