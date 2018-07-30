Сестры Ким Кардашьян выпустили новую коллекцию женской одежды – СМИ

Младшие сестры Ким Кардашьян на днях презентовали новую коллекцию молодежной одежды для женщин и девушек.

Стало известно, что Кендалл и Кайли Дженнер выпустили новую линию новой одежды в Macy's. Стоит отметить, что ранее девушки уже сотрудничали и выступали дизайнерами модных нарядов, которые высоко оценили критики по стилю. Теперь сестры решили повторить свой опыт и презентовали одежды для зимнего и весеннего сезона.

Кроме того, родные сестры также к Рождеству запускают и новую коллекцию косметики, которую можно будет приобрести на официальном сайте Кайли Дженнер. Напомним, что на днях Кендалл Дженнер стала звездой показа нижнего белья Victoria’s Secret.