Ани Лорак показала снимок со съемок клипа «Сон»

Певица предстала перед своими поклонниками в новом образе. Ани Лорак примерила обнажающий ноги и скрывающий тело латексный плащ-накидку.

Песня «Сон» стала новым хитом от Ани Лорак. На волне слухов и скандалов, в которых общество узнало о муже-изменщике певицы, звезда представила композицию о предательстве. Песня сразу же понравилась многим поклонникам Ани Лорак. Теперь певица решила снять клип.

В своем Instagram Ани Лорак показала снимок со съемок клипа. В ролике на песню «Сон» певица примерит необычный наряд, который понравился уже многим пользователям.

По мнению комментаторов, в таком плаще Ани Лорак выглядит сильной и уверенной в себе женщиной. Всего за 3 часа снимок певицы собрал более 55 тысяч лайков. В комментариях пользователи пишут, что они желают Ани Лорак найти нового мужчину, который не предаст ее и не обидит.