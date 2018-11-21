Ани Лорак показала снимок со съемок клипа «Сон»

Сегодня, 20:30 \\ Шоу-бизнес

Певица предстала перед своими поклонниками в новом образе. Ани Лорак примерила обнажающий ноги и скрывающий тело латексный плащ-накидку.

Песня «Сон» стала новым хитом от Ани Лорак. На волне слухов и скандалов, в которых общество узнало о муже-изменщике певицы, звезда представила композицию о предательстве. Песня сразу же понравилась многим поклонникам Ани Лорак. Теперь певица решила снять клип.

В своем Instagram Ани Лорак показала снимок со съемок клипа. В ролике на песню «Сон» певица примерит необычный наряд, который понравился уже многим пользователям.

По мнению комментаторов, в таком плаще Ани Лорак выглядит сильной и уверенной в себе женщиной. Всего за 3 часа снимок певицы собрал более 55 тысяч лайков. В комментариях пользователи пишут, что они желают Ани Лорак найти нового мужчину, который не предаст ее и не обидит.

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Автор - Анна Пушкина
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