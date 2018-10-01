Стиль бездомного: Илья Глинников пришел на премьеру фильма в неопрятном виде

Актер выбрал для светского мероприятия серую шапку и черную куртку-балахон. Свой образ Илья Глинников дополнил отросшей бородой.

Илья Глинников пришел на премьеру фильма «Последнее испытание». По мнению СМИ, актер показался на публике в неопрятном виде. Глинников был одет в чистую одежду, однако она создавала образ, который совсем не шел актеру.

Пользователи Сети отметили, что Глинников зря выбрал «стиль бездомного». По мнению поклонников актера, он стал выглядеть грустным и неопрятным. Комментаторы пишут, что Илье Глинникову нужно срочно поработать со стилистом, так как его нынешний вид очень его портит. Нашлись и те, кто возразил критике в адрес актера. По словам таких комментаторов, Глинников выбрал стиль casual, который подразумевает свободные наряды и «стиль бездомного». Так или иначе, неопрятный вид актер понравился далеко не многим.