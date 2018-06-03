Слишком пошло: Беременная Алена Рапунцель оголилась для фотоссесии

Сегодня, 19:02 \\ Шоу-бизнес

Для декабрьского номера журнала «Дом-2» участница скандальной телестройки выбрала образ, который не так давно продемонстрировала Дженнифер Лопес. Алена Рапунцель едва прикрыла наготу изумрудной накидкой, выставив на всеобщее обозрение грудь и живот.

 Беременная Алена Рапунцель смогла прославиться на шоу «Дом-2». Девушка пришла на проект после своей сестры Ольги, которая также запомнилась многим телезрителям. Алена Рапунцель закрутила роман с экс-бойфрендом своей сестры Ильей Яббаровым. Вскоре она забеременнела, а мужчину уличили в изменах.

Теперь же Рапунцель порадовала поклонников новым снимком. Беременная звезда «Дом-2» обнажилась для фотосессии. Теперь ее «голое» фото украсит декабрьскую обложку журнала, посвященного скандалам телестройки.

Радостную новость о появлении на обложке журнала Алена Рапунцель сообщила в своем Instagram. На снимке девушка позирует в откровенной накидке, которая оголяет грудь, живот и бедра звезды. По мнению пользователей Сети, на обложке журнала в таком образе Рапунцель выглядит «слишком пошло». Помимо этого, хейтеры заметили, что девушку изрядно «отфотошопили», из-за чего она получила бархатную кожу, большие глаза и многие другие детали, указывающие на неестественную внешность.

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Автор - Анна Пушкина
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