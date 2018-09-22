Солист LFO Девин Лима умер от рака в США

Его онкологическая болезнь развилась до четвертой стадии. Об этом пишет TMZ со ссылкой на родственников.

Девин Лима скончался рано утром 21 ноября. Более года участник бойсбенда LFO боролся с раком в США. Врачи внезапно нашли у солиста огромную злокачественную опухоль в области надпочечника, давящую на другие жизненно важные органы. В октябре 2017 года Девина Лима прооперировали, сумев, вопреки прогнозам, сохранить селезенку и толстую кишку. Однако раковые клетки сохранились и продолжили уничтожать организм певца.

Группа LFO получила широкую популярность в 1990-х годах. Она выпустила пару альбомов под названиями "LFO" и "Life is Good". Лучше всего аудитория восприняла композицию "Summer Girls", впервые прозвучавшую в 1999 году. В 2010 году от лейкемии скончался Рич Кронин, оставив Дэвина Лиму выступать с Брэдом Фишетти. В 2017-м дуэт выпустил новую песню "Perfect 10" и начал планировать гастроли, которые прервал недуг 41-летнего солиста.