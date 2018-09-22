Солист LFO Девин Лима умер от рака в США

Сегодня, 18:52 \\ Шоу-бизнес

Его онкологическая болезнь развилась до четвертой стадии. Об этом пишет TMZ со ссылкой на родственников.

 Девин Лима скончался рано утром 21 ноября. Более года участник бойсбенда LFO боролся с раком в США. Врачи внезапно нашли у солиста огромную злокачественную опухоль в области надпочечника, давящую на другие жизненно важные органы. В октябре 2017 года Девина Лима прооперировали, сумев, вопреки прогнозам, сохранить селезенку и толстую кишку. Однако раковые клетки сохранились и продолжили уничтожать организм певца.

Группа LFO получила широкую популярность в 1990-х годах. Она выпустила пару альбомов под названиями "LFO" и "Life is Good". Лучше всего аудитория восприняла композицию "Summer Girls", впервые прозвучавшую в 1999 году. В 2010 году от лейкемии скончался Рич Кронин, оставив Дэвина Лиму выступать с Брэдом Фишетти. В 2017-м дуэт выпустил новую песню "Perfect 10" и начал планировать гастроли, которые прервал недуг 41-летнего солиста.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Возмущенные люди уходят из зала с фильма "Богемская рапсодия"

Вот уже две недели, как фильм о легендарной группе "Queen" и её основателе Фредди Меркьюри уверенно лидирует в прокате в России и в странах СНГ. Однако, несмотря на положительные отзывы критиков,...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

15-сантиметровая шутка: Ургант «подколол» Ивлееву

Известный телеведущий не смог воздержаться от шутки про 15 сантиметров Насти Ивлеевой.

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее...

Любовный треугольник: Барановская уехала вслед за Максимом Галкиным

Юлия Барановская, как отмечается, уехала из РФ после скандала с семьей Примадонны....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ