Бородина чуть не избила участника "Дома 2" за оскорбление ее детей

Сегодня, 18:35 \\ Шоу-бизнес

Самая требовательна и острая на язык ведущая скандального шоу «Дом-2» Ксения Бородина чуть не избила участника проекта за резкие высказывания о ее детях.

Накануне в интервью она призналась, что на съемках «Дома-2» буквально как тигрица встала на защиту собственных детей и в резкой форме предупредила, что за них «порвет» любого. По словам Ксении, у нее «сорвало планку», когда один из парней сказал ей: «Послушай, Ксения, ты же не знаешь, какими вырастут твои дети, какое у них будет воспитание. Неизвестно еще, кем они станут». Для ведущей это стало последней каплей, и она еле сдержалась, чтобы не надавать пощечин здоровому мужику. Спасло его только то, что он сумел вовремя оценить ситуацию и умолкнуть. Раскрыть имя так рискнувшего своим здоровьем человека ведущая отказалась.

Бородина признает, что из-за плотного рабочего графика ей не удается проводить с детьми столько времени, сколько она хочет, и поэтому любое упоминание о ее семье и детях в негативном ключе – это болезненная для нее тема. Также Ксения очень тяжело воспринимает оскорбления и критику на эту тему, поэтому она очень часто ссорится с хейтерами в Instagram, которые всегда найдут изъян в том, как ведущая воспитывает своих детей. Бородина считает себя строгой мамой, и готова прощать детям шалости только в первые три года после их появления на свет.

Напомним, что у Ксении двое дочерей: Мария, которую все называют Марусей (9 лет) и Теона (2 года).

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Автор - Анна Андреева
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