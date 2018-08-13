Рита Дакота после развода стала считать себя феминисткой

Сегодня, 20:18 \\ Шоу-бизнес

Девушка считает, что основными идеалами движения является отказ от замужества и детей.

 Развод с Владом Соколовским оказался для певицы Риты Дакоты сложным испытанием, после того, как она признала измены супруга. Также ситуация осложнялась повышенным интересом к бракоразводному процессу со стороны поклонников и пользователей Сети. Однако, лишившись семейных уз, и оставшись одна, Дакота решила считать себя феминисткой, о чём призналась в социальной сети Instagram.

«А я вот супер счастлива в статусе новоиспечённой феминистки», - написала певица. Основными причинами считать себя таковой девушка называет нежелание заводить детей и идти замуж. Также она отметила, что после развода смогла понять и принять себя по-настоящему, почему и стала считать себя феминисткой.

Однако пользователи Сети постарались развеять иллюзии певицы. Они отметили, что отказ от замужества и детей не позволяет считать себя феминисткой. Многие увидели в высказывании попытку «похайпить» на своём разводе. Также пользователи отметили, что с таким подходом любая разведённая женщина может считать себя феминисткой.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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