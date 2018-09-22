Умер обладатель уникального оперного баса Максим Михайлов

Сегодня в Москве на 56-м году жизни скончался продолжатель знаменитой музыкальной династии оперный бас Максим Михайлов. Печальную новость на своем официальном сайте разместил Большой театр, на сцене которого певец выступал 31 год.

Максим Михайлов обладал уникальным оперным басом и был удостоен звания народного артиста Чувашской Республики.

Причина его смерти неизвестна. Дата и место прощания будут опубликованы чуть позже.

Будущая звезда оперной сцены родился 13 мая 1962 года. Является внуком другого знаменитого баса, солиста Большого театра Максима Михайлова. Окончил Музыкальное училище им. Гнесиных по классу тромбона и Государственный музыкально-педагогическом институт им. Гнесиных по классам тромбона и вокала. С 1987 года работал в Большом театре, где исполнял басовые партии в операх «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Севильский цирюльник», «Садко» и тд. Всего он был задействован в 25-ти операх.

Михайлов с успехом гастролировал не только в России, но и за рубежом. Он выступал в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Амстердаме, Париже, Венеции и многих других городах по всему миру, где его концерты всегда собирали аншлаги. Сотрудничал с такими знаменитыми дирижерами, как Антонио Паппано и Михаил Юровский. Был постоянным участником крупных международных фестивалей.