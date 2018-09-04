Бориса Грачевского и его коллег не пустили в Грузию

Сегодня, 17:45 \\ Шоу-бизнес

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский, продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шейн не смогли попасть на территорию Грузии. Их «развернули» на паспортном контроле в международном аэропорту имени Шота Руставели в Тбилиси за нарушение грузинских законов.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария прокомментировал ситуацию, заявив, что причиной запрета на въезд стало нарушение грузинского закона «Об оккупированных территориях», запрещающего посещение Абхазии и Южной Осетии через границу с Россией без ведома грузинских властей.

Деятели культуры направлялись на кинофорум "Свидание - кинороман", который пройдет в Тбилиси с 21 по 23 ноября. По иронии судьбы одной из целей мероприятия является укрепление культурных связей между Россией и Грузией. В Тбилиси фестиваль, который является частью фестиваля "Свидание с Россией", пройдет на двух площадках – в кинотеатре Дома кино и в Тбилисском государственном русском драматическом театре им. А.С.Грибоедова.

В программе фестиваля заявлены просмотры грузинского и российского кино, а также интересные творческие встречи. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет совместная выставка скульптора Зураба Церетели и поэта Вазгена Оганеcяна "Скульптура и поэзия" и будут показаны новые серии "Ералаша". Также состоится большой музыкальный концерт.

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Автор - Анна Андреева
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