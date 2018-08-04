Мария Кожевникова поразила поклонников тонкой талией, похудев на 40 килограмм

Звезда сериала «Универ» возмутила поклонников своим отношением к собственному возрасту во время демонстрации фигуры.

Вторая беременность сильно сказалась на Марии Кожевниковой, пополневшей на 40 килограмм. Возможно, причиной этому послужило отсутствие физической нагрузки во время вынашивания ребёнка, или звезда просто позволила себе не соблюдать диету. Но именно такие изменения в фигуре звезды поразили поклонников во время беременности.

Однако сразу после родом Мария Кожевникова поспешила придти в форму, которой можно хвастаться перед поклонниками. Похудев на 40 килограмм, звезда решила продемонстрировать подписчикам тонкую талию в танце перед камерой. Это не первый случай хвастовства со стороны актрисы, которая ранее демонстрировала фотографии «до» и «после» родов.

Но в тексте к публикации она назвала себя «57-летней старушкой», чем вызвала недоумение поклонников. Подписчики уверены, что подобным отношением Кожевникова показала своё неуважение к старшему поколению. Фанаты отметили, что 60-летние женщины не чувствуют себя старушками, и подобные записи могут оскорбить их.