Беременная Меган Маркл не собирается сбавлять обороты и активно продолжает посещать рабочие мероприятия в качестве представителя королевской семьи.

Сегодня герцогиня Сассекская, которую регулярно обвиняют в любви к дорогим нарядам, порадовала своих поклонников экономией и выбрала для визита в сообщество «Hubb Community Kitchen» короткое бордовое платье с бархатным воротником за 360 долларов от канадского брэнда «Club Monaco». Образ супруга принца Гарри дополнила черными кожаными ботинками на высоких каблуках от любимого французского дома моды «Givenchy».

Меган Маркл вместе с участницами общества приготовила 200 порций разных блюд для благотворительного обеда. Для приготовления пищи она прикрыла платье черным фартуком. Во время разговора на кухне герцогиня поделилась, что ее фирменными блюдами являются курица карри в кокосовом молоке, закуска баба гануш и сладкая выпечка.

Также Меган отметила успех книги рецептов «Западный Лондон вместе: кулинарная книга», выпущенной еще до свадьбы с принцем Гарри. В ней были собраны 50 рецептов от женщин, чья община пострадала от пожара в Гренфелл-Тауэре в июне 2017 года. Число погибших в результате трагедии составило 72 человека. За более за чем шесть месяцев после выхода книги было продано более 40 тысяч экземпляров, за которые удалось выручить 210 тысяч фунтов стерлингов. Все средства были направлены на помощь пострадавшим от пожара в небоскребе. Наблюдательные эксперты заметили, что Меган хоть и надела «бюджетное» платье, но все равно нарушила протокол, предписывающий принцессам носить юбки до колена. Как отреагирует на очередное неповиновение герцогини Елизавета II, которая уже объявила строптивой невестке строгий выговор за систематической пренебрежение протоколом, неизвестно.