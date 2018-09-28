Ничто не остановит на пути к Людмиле Гурченко: Нонна Гришаева вернулась в театр после проблем со здоровьем

Сегодня, 16:34 \\ Шоу-бизнес

Как стало известно журналистам, Нонна Гришаева вновь взялась за подготовку к важному спектаклю после внезапно возникнувших проблем со здоровьем.

Отмечается, что она оказалась в больнице незадолго до начала премьеры, ей вкололи лекарства и снизили температуру, после чего она вновь отправилась в театр, чтобы не срывать премьеру. Для нее этот спектакль имел колоссальное значение, семь лет Нонна Гришаева шла к тому, чтобы поставить моноспектакль, посвященный Людмиле Гурченко, поэтому не могла лечь в больницу. После выступления Нонна призналась в том, что за несколько дней до выступления почувствовала себя плохо.

Также стоит отметить тот факт, что Нонна Гришаева предстала перед поклонниками в образе розового фламинго. Такой снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети, отметив, что второй день подряд занята работой в Вахтанговском. Звезда занята в музыкальном спектакле "Мадемуазель Нитуш", в котором играет главную роль. Данный спектакль вызвал бурю позитивных эмоций у поклонников театральной актрисы.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Возмущенные люди уходят из зала с фильма "Богемская рапсодия"

Вот уже две недели, как фильм о легендарной группе "Queen" и её основателе Фредди Меркьюри уверенно лидирует в прокате в России и в странах СНГ. Однако, несмотря на положительные отзывы критиков,...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

15-сантиметровая шутка: Ургант «подколол» Ивлееву

Известный телеведущий не смог воздержаться от шутки про 15 сантиметров Насти Ивлеевой.

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее...

Любовный треугольник: Барановская уехала вслед за Максимом Галкиным

Юлия Барановская, как отмечается, уехала из РФ после скандала с семьей Примадонны....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ