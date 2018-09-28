Ничто не остановит на пути к Людмиле Гурченко: Нонна Гришаева вернулась в театр после проблем со здоровьем

Как стало известно журналистам, Нонна Гришаева вновь взялась за подготовку к важному спектаклю после внезапно возникнувших проблем со здоровьем.

Отмечается, что она оказалась в больнице незадолго до начала премьеры, ей вкололи лекарства и снизили температуру, после чего она вновь отправилась в театр, чтобы не срывать премьеру. Для нее этот спектакль имел колоссальное значение, семь лет Нонна Гришаева шла к тому, чтобы поставить моноспектакль, посвященный Людмиле Гурченко, поэтому не могла лечь в больницу. После выступления Нонна призналась в том, что за несколько дней до выступления почувствовала себя плохо.

Также стоит отметить тот факт, что Нонна Гришаева предстала перед поклонниками в образе розового фламинго. Такой снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети, отметив, что второй день подряд занята работой в Вахтанговском. Звезда занята в музыкальном спектакле "Мадемуазель Нитуш", в котором играет главную роль. Данный спектакль вызвал бурю позитивных эмоций у поклонников театральной актрисы.