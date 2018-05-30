Тина Канделаки вложится в комедию со Стасом Михайловым в главной роли

Известная телеведущая и генеральный телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки решила попробовать свои силы в кино и вложиться в романтическую комедию к 8 марта.

Канделаки поделилась с журналистами, что главную роль в будущем фильме исполнит певец Стас Михайлов. По ее словам, подготовка к съемкам, которые начнутся летом 2019 года, идет полным ходом, однако окончательный состав партнеров и съемочной группы еще не утвержден. Также она планирует частично вложиться в финансирование проекта из собственных средств.

Единственное, что уже 100% известно и не изменится - это совместная работа Канделаки и ее партнера по сериалу «Большая игра» и владельца студии «Goose Goose Films» Давидом Кочаровым. Проект будет очень интересным, но в то же время сложным.

Премьера запланирована на весну 2020 года.

Бюджет проекта Канделаки не сообщила, однако эксперты полагают, что он будет минимум 40 миллионов рублей. Все зависит, во-первых, от гонорара главного героя - Стаса Михайлова, а во-вторых от места съемок. Будет ли это съемка на природе или в павильоне, какая графика или спецэффекты появятся в фильме итд.

Как ранее сообщал портал News.ru, известный телекомментатор Василий Уткин раскрыл страшную тайну Канделаки. Оказывается, единственное право, которое сохраняет за собой генеральный продюсер «Матч ТВ» — это право указывать звучную должность на визитке.