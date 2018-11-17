Распухшую Алену Шишкову заподозрили в беременности

По мнению пластического хирурга, экс-возлюбленная рэпера Тимати может быть беременна. К такому выводу он пришел после того, как увидел ее недавние снимки, на которых у Шишковой заметно округлилось лицо.

Алена Шишкова известна своей любовью к пластическим операциям. Ни для кого не секрет, что своей красотой экс-спутница Тимати обязана не только наследственности. По словам пластического хирурга Александра Вдовина, Алена Шишкова делала блефаропластику верхних век, удаляла комки Биша и увеличивала скулы гиалуроновой кислотой.

Совсем недавно в Сети стали обсуждать новые снимки, на которых Шишкова выглядит совсем не так, как у себя в Instagram. Распухшую модель поклонники сразу же заподозрили в беременности. Теперь же эту версию подтвердил и хирург. По словам Вдовина, лицо Алены Шишковой могло распухнуть из-за гормональных изменений, которые происходят в организме женщины во время беременности.

Хирург также предполагает, что распухшую Шишкову может ожидать новая косметическая процедура по изменению внешности. Дело в том, что экс-невеста Тимати могла решить изменить форму своих скул. Для этого ей нужно вкалывать специальный препарат, который выведет гиалуроновую кислоту. Пока кислота выводится, лицо может распухать. Помимо этого, Вдовин предполагает, что причиной распухшей внешности Шишковой также может быть банальный неудачный ракурс.